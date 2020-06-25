محمد هنيدي يهنئ نجلته فريدة بنجاحها في الثانوية العامة

الخميس 25/يونيو/2020 - 03:22 م
بوابة الفجر
رشا عادل

هنأ الفنان محمد هنيدي، نجلته فريدة بنجاحها في الثانوية العامة، من خلال نشر صورة جديدة له برفقتها، على حسابه الشخصي، عبر خاصية "الأستوري" بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وعلق محمد، على الصورة قائلًا:"مبروك يا فريدة يا حبيبتي النجاح في الثانوية عقبال لما أحتفل بتخرجك من الجامعة".

 

جدير بالذكر أن محمد هنيدي، يواصل تصوير فيلم جديد يجمعه بالفنانة منة شلبي، ويدخل معسكر مغلق لمدة 15 يوم لتصوير المشاهد الداخلية.

 

يذكر أن آخر أعمال محمد هنيدي، مسلسل "أرض النفاق" وتدور أحداثه في إطار كوميدي، وشارك في بطولته الفنانة دلال عبد العزيز وهنا شيحة ومحمد محمود.

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