عماد زيادة ضيف إدوارد في برنامج "القاهرة اليوم".. الليلة

يحل الليلة، الفنان "عماد زيادة"، ضيفاً علي برنامج " القاهرة اليوم"، في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس، والذي يقدمه الفنان "إدوارد" والإعلامية "بثينة توكل"، والمذاع علي قناة " اليوم" التابعة لباقة " ألفاء" .

ويتحدث زيادة عن مشواره الفني، الذي قدم خلاله العديد من الأدوار المتنوعة بين الكوميدي والتراجيدي، ويستعيد ذكريات مشاركته في الأعمال الدرامية الهامة مثل مسلسل " رمضان مبروك ابو العلمين حمودة" و مسلسل " أغلي من حياتي".

كما يتحدث زيادة عن دوره في مسلسل " الأسطورة" و "نسر الصعيد"، ونقطة التحول الفني في حياته من خلال مسلسل " ولد الغلابة "، الذي شارك في بطولته مع النجم أحمد السقا وإدوارد ومي عمر والمخرج محمد سامي .

ويتطرق الحديث عن بعض المشاريع الفنية، التي يحضر لها عماد زيادة حالياً، هذا بجانب تجربته في الإنتاج المسرحي من خلال مسرحية " أهلا رمضان"، التي حققت نجاحاً كبيراً اثناء عرضها علي خشبة مسرح الهرم، وكذلك اثناء عرضها علي شاشات الفضائيات.