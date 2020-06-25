عماد زيادة ضيف إدوارد في برنامج "القاهرة اليوم".. الليلة

الخميس 25/يونيو/2020 - 03:20 م
بوابة الفجر
الفجر الفني

يحل الليلة، الفنان "عماد زيادة"، ضيفاً علي برنامج " القاهرة اليوم"،  في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس، والذي يقدمه الفنان "إدوارد" والإعلامية "بثينة توكل"، والمذاع علي قناة " اليوم" التابعة لباقة " ألفاء" .

 

ويتحدث زيادة عن مشواره الفني، الذي قدم خلاله العديد من الأدوار المتنوعة بين الكوميدي والتراجيدي، ويستعيد ذكريات مشاركته في الأعمال الدرامية الهامة مثل مسلسل " رمضان مبروك ابو العلمين حمودة" و مسلسل " أغلي من حياتي".

 

كما يتحدث زيادة عن دوره في مسلسل " الأسطورة" و "نسر الصعيد"، ونقطة التحول الفني في حياته من خلال مسلسل " ولد الغلابة "، الذي شارك في بطولته مع النجم أحمد السقا وإدوارد ومي عمر والمخرج محمد سامي .

 

ويتطرق الحديث عن بعض المشاريع الفنية، التي يحضر لها عماد زيادة حالياً، هذا بجانب تجربته في الإنتاج المسرحي من خلال مسرحية " أهلا رمضان"، التي حققت نجاحاً كبيراً اثناء عرضها علي خشبة مسرح الهرم، وكذلك اثناء عرضها علي شاشات الفضائيات.

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