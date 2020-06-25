عماد زيادة ضيف إدوارد في برنامج "القاهرة اليوم".. الليلة
يحل الليلة، الفنان "عماد زيادة"، ضيفاً علي برنامج " القاهرة اليوم"، في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس، والذي يقدمه الفنان "إدوارد" والإعلامية "بثينة توكل"، والمذاع علي قناة " اليوم" التابعة لباقة " ألفاء" .
ويتحدث زيادة
عن مشواره الفني، الذي قدم خلاله العديد من الأدوار المتنوعة بين الكوميدي
والتراجيدي، ويستعيد ذكريات مشاركته في الأعمال الدرامية الهامة مثل مسلسل "
رمضان مبروك ابو العلمين حمودة" و مسلسل " أغلي من حياتي".
كما يتحدث
زيادة عن دوره في مسلسل " الأسطورة" و "نسر الصعيد"، ونقطة
التحول الفني في حياته من خلال مسلسل " ولد الغلابة "، الذي شارك في
بطولته مع النجم أحمد السقا وإدوارد ومي عمر والمخرج محمد سامي .
ويتطرق الحديث
عن بعض المشاريع الفنية، التي يحضر لها عماد زيادة حالياً، هذا بجانب تجربته في
الإنتاج المسرحي من خلال مسرحية " أهلا رمضان"، التي حققت نجاحاً كبيراً
اثناء عرضها علي خشبة مسرح الهرم، وكذلك اثناء عرضها علي شاشات الفضائيات.