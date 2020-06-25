"تعليم" نجع حمادي: لا شكاوى من امتحان اللغة الأجنبية الأولى بالثانوية

قال أبو الوفاء عبد السلام الدردير، مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي: إن 2577 طالبًا وطالبة بالثانوي العام موزعين على 11 لجنة رئيسية بنجع حمادي شمالي قنا، أدوا امتحانات مادة اللغة الأجنبية الأولى اليوم الخميس 25 يونيه 2020، في جو يسوده الهدوء التام والاستقرار والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس " كورونا المستجد من دون أدنى مشكلات تّذكر.





وأشار إلى أن غرفة العمليات المُشكلة لمتابعة أعمال امتحانات الثانوية العامة لم تتلق أية شكاوى بوجود مشكلات تعيق سير الامتحانات، كما أنها لم تتلق أية بلاغات صحية تتعلق بالطلاب والزملاء العاملين باللجان الامتحانية بنجع حمادي.





وأوضح مدير عام التعليم بنجع حمادي، أنه تم تكليف عدد من الزملاء العاملين بديوان الإدارة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتأكد من التباعد الاجتماعي للطلاب والعاملين ومتابعة الإجراءات التنظيمية لدخول الطلاب لجان الامتحانات بنجع حمادي.





وأضاف أنه تم وضع صدادات حديدية وتطويق لمناطق اللجان بحرم آمن، وعمل أنبوب لمنع الزحام والتكدس، لمسافة 50 مترًا ومنع الاقتراب من مقار اللجان الامتحانية لغير الطلاب والمراقبين، للحد من تكدس أولياء الأمور، وفق توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية،واللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا.



