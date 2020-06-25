"تعليم" نجع حمادي: لا شكاوى من امتحان اللغة الأجنبية الأولى بالثانوية
الخميس 25/يونيو/2020 - 03:20 م
بسام عبدالحميد
قال أبو الوفاء عبد السلام الدردير، مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي: إن 2577 طالبًا وطالبة بالثانوي العام موزعين على 11 لجنة رئيسية بنجع حمادي شمالي قنا، أدوا امتحانات مادة اللغة الأجنبية الأولى اليوم الخميس 25 يونيه 2020، في جو يسوده الهدوء التام والاستقرار والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس " كورونا المستجد من دون أدنى مشكلات تّذكر.
وأشار إلى أن غرفة العمليات المُشكلة لمتابعة أعمال امتحانات الثانوية العامة لم تتلق أية شكاوى بوجود مشكلات تعيق سير الامتحانات، كما أنها لم تتلق أية بلاغات صحية تتعلق بالطلاب والزملاء العاملين باللجان الامتحانية بنجع حمادي.
وأوضح مدير عام التعليم بنجع حمادي، أنه تم تكليف عدد من الزملاء العاملين بديوان الإدارة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتأكد من التباعد الاجتماعي للطلاب والعاملين ومتابعة الإجراءات التنظيمية لدخول الطلاب لجان الامتحانات بنجع حمادي.
وأضاف أنه تم وضع صدادات حديدية وتطويق لمناطق اللجان بحرم آمن، وعمل أنبوب لمنع الزحام والتكدس، لمسافة 50 مترًا ومنع الاقتراب من مقار اللجان الامتحانية لغير الطلاب والمراقبين، للحد من تكدس أولياء الأمور، وفق توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية،واللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا.
آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 400 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15935 حالة حتى اليوم.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17434 حالة، من ضمنهم الـ 15935 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1420 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.
وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 59561 حالة من ضمنهم 15935 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2450 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.