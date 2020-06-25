توقيع اتفاقيات ثنائية بين جامعة عين شمس وشركة شلمبرجير العالمية

تم توقيع اتفاقيات ثنائية عبر الفيديوكونفرانس بين شركة شلمبرجير العالمية وكل من جامعة عين شمس والجامعات الامريكية والألمانية والبريطانية بالقاهرة، وذلك للتعاون في تقديم برامج وخدمات لتأهيل وتدريب طلاب كليات الهندسة والعلوم بهذه الجامعات من خلال توظيف إمكانيات وخبرات شركة شلمبرجير في هذا المجال.





ووقع الاتفاقيات كل من المهندس كريم بدوي الرئيس التنفيذي لشركة شلمبرجير بمصر وشرق المتوسط والأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور إيهاب عبدالرحمن الرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية والدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة الألمانية والدكتور أحمد محمد حمد رئيس الجامعة البريطانية.





وتعد جامعة عين شمس ذات ريادة في هذا المجال من خلال مركز التوظيف الخاص بها، وقد أوضح الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة عن تقديره لدور وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة شلمبرجير في تقديم المنح والبرامج التدريبية لطلاب الجامعات في تخصصات هندسة البترول والعلوم حيث تسهم هذه البرامج في تشكيل وصقل مواهب المستقبل القادر على المنافسة في سوق العمل، وان اتاحة فرص التدريب العملى مهم في تشكيل التزام الطلاب بقواعد العمل وثقافته واكتسابهم لمهاراته وتكوين جيل قادر على تحمل المسئوليات واعداد الطلاب بشكل جيد يشمل الجانب العلمى المتطور والحديث والجانب التطبيقى لصناعة البترول كأحد اهم الصناعات التي تكتسب أهمية كبرى عالميًا.





كما اكد علي الدور الكبير الذي تقوم به جامعة عين شمس في دعم الشباب والطلاب من خلال العديد من المؤسسات داخل الجامعة ومنها مركز التوظيف الذي عمل في الفترة الاخيرة علي إنجاز تلك الإتفاقية للجامعة والتي تعد ضمن رؤية شاملة لرعاية الطلاب والخريجين من خلال توفير المناخ المناسب للنجاح والإبداع وأن جامعة عين شمس تركز في الفترة الحالية علي إنشاء مجموعة من المشروعات الهامة لدعم مسيرة الطلاب كمركز الإبداع وواحة التكنولوجيا والابتكار بمدينة العبور والبرامج الدولية في التعليم للطلاب وغيرها.





وأضاف المهندس طارق الملا في كلمته ان الوزارة تحرص انطلاقا من هذا التوجه على تكثيف التعاون مع الجامعات المصرية والشركات العالمية من أجل الإعداد الجيد للشباب لسوق العمل، مؤكدا اهمية الاتفاقيات الموقعة اليوم بين شركة شلمبرجير احد اهم شركاء وزارة البترول والثروة المعدنية مع عدد من الجامعات المصرية لزيادة عدد المبادرات المقدمة في هذا المجال اسهامًا في تقليل الفجوة بين الجوانب الأكاديمية والعملية وربط الجوانب العلمية بالتطبيقية ومعرفة احتياجات سوق العمل في مجال صناعة البترول واكساب الطلاب العديد من المهارات من خلال معايشة الواقع التطبيقي والتعرف ميدانيا علي الأنشطة العملية في مجال الصناعة البترولية، لافتا الى ان الاتفاقيات التي تم توقيعها تدعم المسار التعليمى والتدريبى للطلاب المتميزين وتأتى استمرارا لمسيرة تأهيل ورفع كفاءة الكوادر البشرية وتؤكد استمرار شلمبرجير في دعم وتعزيز هذه النجاحات بتقديم مبادرات جديدة ومتنوعة فى هذا المجال تضاف الى ماقدمته من قبل في مجال تدريب وتأهيل العنصر البشري.





وحضر مراسم التوقيع كل من الدكتور أيمن فريد حمزة مدير مركز التوظيف بالجامعة والأستاذة رانا عماد المدير التنفيذي لمركز التوظيف وفي تصريح للجامعة اكد الدكتور أيمن فريد علي اهمية وجود خطة شاملة لمسار دعم التوظيف لأبناء الجامعة والتي يعمل عليها مركز التوظيف حاليا حيث يتبني الدكتور محمود المتيني رؤية لربط الكيانات المختلفة بالجامعه من خلال رؤية شاملة للمسار المهني لأبناء الجامعة منذ التحاقهم بها ومتابعتها حتي وبعد تخرجهم.





من جانبه أعرب كريم بدوى الرئيس التنفيذي لشلمبرجير مصر وشرق المتوسط عن اعتزازه بالشراكة الدائمة مع قطاع البترول في أنشطته ونجاحاته ودعمها لمبادراته المستمرة لدعم مختلف الجامعات المصرية العريقة في تعزيز المسار التعليمي والتدريبى وخاصة للطلاب من خلال ربط الدراسات الأكاديمية بالواقع واحتياجات سوق العمل وإطلاعهم على متطلبات القطاعات المختلفة مشيرًا لمبادراتها فى تدريب الفنيين والبرنامج التطبيقي للكوادر البترولية الشابة، والبرنامج العملي لإعداد القيادات من خلال البرنامج الناجح لتحديث وتطوير قطاع البترول تحت رعاية المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وغيرها من البرامج ذات الصلة، مشيرًا إلى الإيمان المطلق بأن نجاح العنصر البشري هو حتما نجاح للعمل.



