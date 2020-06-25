خام برنت يسجل 40.01 دولار للبرميل اليوم الخميس

الخميس 25/يونيو/2020 - 03:16 م
بوابة الفجر
سجلت أسعار النفط اليوم الخميس، 40.01 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام برنت حيث انخفضت بمقدار 30 سنت أو ما يعادل 0.7 %، فيما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37.79دولار للبرميل منخفضا بمقدار 22 ستنا أو ما يعادل0.6 % .
 
وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن الانخفاضات التي شهدتها أسعار النفط جاءت نتيجة ارتفاع المخزون النفط الخام الأمريكي  والزيادة الكبيرة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والتى أدت إلي التشكيك في إمكانية تعافي الطلب على الوقود.
 
وكانت أسعار النفط  قد انخفضت أمس بأكثر من 5%، بعد أن تسجيل مخزونات النفط الخام الأمريكي مستويات قياسية  حيث ارتفعت بمقدار  1.4 مليون برميل الأسبوع الماضي وذلك وفقا لإدارة معلومات الطاقة  كما أثر أيضا ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في عدد من دول العالم  منها الولايات المتحدة الأمريكية في انخفاض أسعار النفط أمس الأربعاء.
 
وكان تحالف أوبك بلس قد توصل إلى اتفاق بشأن خفض الإنتاج خلال الاجتماع الوزاري العاشر "غير العادي" بموجب هذا الاتفاق بدء إجراء خفض علي إجمالي الإنتاج من النفط الخام بمقدار 9.7 برميل  يوميا منذ بداية الشهر الماضي  وذلك لفترة أولية تبلغ شهرين  تنتهي مع نهاية الشهر الجارى وخلال مدة الأشهر التالية سيكون التخفيض الإجمالي المتفق عليه7.7 مليون برميل يوميا ويتبعه تخفيض قدره 5.8مليون برميل يوميا  لمدة ستة عشر شهرا.

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