وكالة الأدوية الأوروبية توصي باستعمال عقار ريمديسيفير لعلاج كورونا

الخميس 25/يونيو/2020 - 03:14 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أوصحت وكالة الأدوية الأوروبية، باستعمال عقار ريمديسيفير لعلاج كورونا في الاتحاد الأوروبي، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس.

 

وفي وقت سابق، قالت الوكالة الصحية التابعة للاتحاد الأوروبي، إن اللقاح المضاد لفيروس كورونا سيكون جاهزا خلال عام في "أفضل السيناريوهات".

 

وقد أشارت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق إلى أن فيروس كورونا من الفيروسات "المخادعة" التي يصعب إيجاد لقاح لها.

 

وقد وجه الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، رسالة هامة بشأن أعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩)، وطرق الوقاية منه.

 

وبثت منظمة الصحة العالمية خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو للدكتور جون جبور، قال إن فيروس كورونا مرض تنفسي، أعراضه ارتفاع في درجة الحرارة وكحة وضيق التنفس.

 

وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ76 ألف شخص، فيما وصل عدد المصابين إلى أكثر من مليون.

 

 واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.

 

وانتقل فيروس كورونا إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

 

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