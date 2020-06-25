مريضة سرطان بعد شفائها: "شخصوني خطأ.. واتعالجت في 6 أشهر"

كشفت دينا ناصر، التى تعمل في مجال التسويق والخدمات الخارجية، تفاصيل تمكنها من التغلب على مرض سرطان القولون، بعد فترة طويلة من العلاج، مشيرة إلى أنها مرت بتجربة صعبة في حياتها حيث تشخصت خطأ لمدة عامين وتناولت أدوية أكثر من 6 أشهر.





وأكدت دينا، خلال تواجدها في برنامج "حياة سعيدة"، الذي تقدمه الدكتورة رانيا حمدي، والإعلامية حنان حماد على فضائية "النهار"، أن والدتها لعبت دور هاما في مساعدتها على تخطي هذه الأزمة الصحية، وتقديم الدعم النفسي لها، فضلا على أنها تحلت بالصبر والأمل في الشفاء.





وحرصت الدكتورة رانيا حمدي، على استضافتها لبث الأمل في نفوس المواطنين خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، وقدم لها فريق البرنامج باقة من الورود والاحتفال بها كنوع من أنواع الدعم لها على تحملها المرض الملعون الذي استطاعت أن تقضي عليه.





يذكر أن برنامج "حياة سعيدة" يعرض يوم الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة السادسة مساء على فضائية النهار، وهو من تقديم الدكتورة رانيا حمدي والإعلامية حنان حماد ورئيس التحرير دنيا سلطان، وحقق الموسم الاول على نجاحا كبيرا لوجود شخصيات هامة بالبرنامج.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 400 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15935 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17434 حالة، من ضمنهم الـ 15935 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1420 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 59561 حالة من ضمنهم 15935 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2450 حالة وفاة.



