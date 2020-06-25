قطر تسجل 1060 إصابة ب جديدة بكورونا والإجمالي 171.88

الخميس 25/يونيو/2020 - 02:57 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة في قطر، اليوم الخميس، حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد مما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 106 حالات.

 

وأشارت وزارة الصحة القطرية، إلى أنه تم تسجيل 1060 إصابة جديدة جراء الفيروس، مما يرفع الإجمالي إلى 171.88 إصابة.

 

وقالت وزارة الصحة القطرية: شهدت الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1461 حالة تعافٍ جديدة مما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 74.544 حالة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 9,012 مليون إصابة، بينهم أكثر من 468 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,792 مليون حالة شفاء.

 

 وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

 

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