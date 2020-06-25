اشتباه بكورونا وإغماءات في ثاني امتحانات الثانوية العامة بالبحيرة

أكد الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، أنه تم إجراء امتحان اللغة الأجنبية الأولى "الإنجليزي" وسط حالة من الهدوء ولم تتلق غرفة العمليات خلال فترة الامتحانات سوى 9 طلاب حالات مرضية منها حالة اشتباه بكرونا، مغص كلوى، إغماء، وحالة عصبية، وذلك بإدارت إيتاي البارود، حوش عيسي، النوبارية، التحرير، بندر كفر الدوار، الدلنجات، وإدكو.





وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إلى أنه تم تأمين اللجان بالكامل بمعرفة قوات من الشرطة من خارج اللجان وفي محيطها وٱنتهت جميع الإمتحانات في موعدها المحدد وفقًا للجداول المعلنة، وجار إرسال أوراق الإجابة إلى لجان النظام والمراقبة.





وفي سياق متصل أكد "سعد" عقب انتهاء ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة، غياب عدد 584 طالبا وطالبة عن أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى وأن عدد الطلاب المتقدمين بلغ 291 ألفا و52 طالبا، بنسبة حضور 98% في عدد 119 لجنة.





وأوضح "سعد" أنه تم متابعة الامتحانات لحظة بلحظة من خلال ربط غرف العمليات في الإدارات المختلفة بالغرفة الرئيسية بديوان المديرية من خلال شبكة فيديو كونفرنس داخلية بين الإدارات التعليمية والمديرية المركزية والوزارة للإطمئنان على وصول أوراق الأسئلة وسير الإمتحانات.





وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بإستعداد جميع اللجان لإمتحانات الثانوية العامة وتفعيل البروتوكول بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن والصحة والتموين والكهرباء والوحدات المحلية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين الإمتحانات وأوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان الثانوية العامة، وكذا تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية المقررة وإنتظام سير عملية الإمتحانات، وتنظيم دخول الطلاب فى طابور متباعد عبر بوابات التعقيم وتوزيع كمامات وواقيات للأحذية وجل مطهر وغطاء الرأس بالإضافة إلى الكشف الحراري وتطبيق خطة تأمين الطلاب صحيًا ووقائيًا ضد فيروس كورونا المستجد، والتصدى بقوة وحزم للغش بكل أشكاله وأنواعه، والتأكيد على عدم تواجد التليفونات المحمولة مع الطلاب أو العاملين باللجان.





كانت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة البحيرة، شهدت اليوم الخميس، تشديدات أمنية مكثفة من قبل قوات الأمن لمنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان مثلما حدث في اليوم الأول، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.





وأشاد الطلاب عقب خروجهم من اللجان بجهود قوات الأمن في تنظيم الدخول والخروج وكذا كافة الاجراءات الوقاية من توزيع كمامات ومطهرات وتعقيم وتوزيع واقيات الأحذية الطبية والكشف عن درجات الحرارة.



