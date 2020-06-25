استمرار منخفض الهند.. الأرصاد تصدر بيانا عن طقس الغد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية عبر موقع "الفيسبوك"، عن حالة حالة الطقس يوم الجمعة الموافق 26 يونيو، ولمدة 24 ساعة.





وأوضحت الهيئة في بيان، أنه يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية، ومعتدل على السواحل السمالية، وحار على شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا.





أما ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، ووالسواحل السمالية، ومعتدل على جنوب الصعيد.





وتشهد البلاد نشاطا للرياح على جنوب سيناء واضطراب في حركة الملاحة البحرية، ويتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما تتأثر القاهرة وباقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على عدد من محافظات الجمهورية:





القاهرة: 35 23

الأسكندرية: 28 23

مطروح: 26 19

شرم الشيخ: 36 26

كاترين: 32 19

الأقصر: 39 26

مرسى علم: 36 27





وفي تصريحات سابقة، قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إننا نشهد طقس مستقر خلال الأيام الحالية، حيث أن الطقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد نهارًا، لطيف على شمال البلاد ومعتدل على جنوب البلاد ليلًا.





وأضاف "شاهين"، خلال حواره مع مراسلة "إكسترا نيوز" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك ارتفاع في نسب الرطوبة نتيجة كتلة هوائية قادمة من الجزيرة العربية، ومنخفض الهند الموسمي يمتد تأثيره على كافة أنحاء البلاد مما يزيد من شهورنا بارتفاع درجات الحرارة أكثر، مؤكدًا أن ارتفاع نسب الرطوبة هو الأكثر تأثير خلال أشهر الصيف والذي يستمر حتى 21 سبتمبر المقبل.





وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعة والرياح معتدلة يقتصر نشاط الرياح على جنوب سيناء، مما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية بالبحر الأحمر وخليج السويس، بينما هناك استقرار في البحر المتوسط ومهيأ تمامًا لممارسة كافة الأنشطة البحرية،



