تعرف على قرارات اجتماع محافظة الدقهلية بشأن تراخيص البناء (صور)

تشهد محافظة الدقهلية أعمالا مكثفة لمعاينة العقارات الصادر لها تراخيص، والجاري تنفيذها لمعاينها على الطبيعة لدراسة مدى مطابقتها للاشتراطات للسماح لها باستكمال الأعمال.





وكلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، هيثم الشيخ، نائبه برئاسة اجتماع اللجنة الخاصة بمراجعة العقارات الصادر لها تراخيص والجاري تنفيذها لمعاينها على الطبيعة لدراسة مدى مطابقتها للاشتراطات للسماح لها باستكمال الاعمال.





وحضر الاجتماع اللواء عبد القادر النوري، السكرتير، والسيد العقيد تامر العوضي، المستشار العسكري للمحافظة وأعضاء اللجنه من إدارات التخطيط العمراني والشئون الهندسية، والتنظيم، وأساتذة كلية الهندسة، ونقابة المهندسين ورؤساء الأحياء بشرق وغرب المنصورة ومركزى المنصورة وطلخا.





وتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من التقارير الفنية التي أعدتها اللجنة لعدد من العقارات تم معاينتها على الطبيعة من قبل اللجنة في نطاق أحياء غرب وشرق المنصورة ومركز المنصورة ومركز طلخا.





وأوضحت التقارير أنه تم بالفعل من كافة مراجعة الأعمال المتعلقة بالترميم والتدعيم باعتبارها ذات أولوية حرصا على حالة العقار والعقارات المجاورة لها.





كما تقرر السماح باستكمال الأعمال الإنشائية للعقارات التي بدأت في أعمال الحفر بموجب التراخيص حفاظا على الحالة الإنشائية للعقارات المجاورة.





ولفت نائب المحافظ، إلى أن قرار المحافظ بتشكيل هذه اللجنة، جاء متسقًا تمامًا مع ما تسعى إليه الدولة لإعطاء فرصة باستكمال أعمال البناء للعقارات التي تستوفي يكافة الشروط التي تضمنها الترخيص الصادر لها والذي استهدفت أعمال اللجنة التأكد منه لاستكمال الأعمال وتشمل تلك الشروط: التأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية ولاشتراطات الارتفاعات والردود وخطوط التنظيم وذلك بهدف السماح لها باستكمال أعمال البناء أو السماح لها بتوصيل المرافق فى حالة الانتهاء منها.





وأكد أنه لا يمكن مطلقا السماح بأي نوع من أنواع المخالفات، وسيتم تطبيق القانون بكل الحسم والحزم حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين، وقد تقرر خلال الاجتماع قيام رؤساء الأحياء والمراكز المعنية باستكمال أعمال المراجة للعقارات.



