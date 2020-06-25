تعرف على قرارات اجتماع محافظة الدقهلية بشأن تراخيص البناء (صور)
الخميس 25/يونيو/2020 - 02:52 م
محمد كشك
تشهد محافظة الدقهلية أعمالا مكثفة لمعاينة العقارات الصادر لها تراخيص، والجاري تنفيذها لمعاينها على الطبيعة لدراسة مدى مطابقتها للاشتراطات للسماح لها باستكمال الأعمال.
وكلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، هيثم الشيخ، نائبه برئاسة اجتماع اللجنة الخاصة بمراجعة العقارات الصادر لها تراخيص والجاري تنفيذها لمعاينها على الطبيعة لدراسة مدى مطابقتها للاشتراطات للسماح لها باستكمال الاعمال.
وحضر الاجتماع اللواء عبد القادر النوري، السكرتير، والسيد العقيد تامر العوضي، المستشار العسكري للمحافظة وأعضاء اللجنه من إدارات التخطيط العمراني والشئون الهندسية، والتنظيم، وأساتذة كلية الهندسة، ونقابة المهندسين ورؤساء الأحياء بشرق وغرب المنصورة ومركزى المنصورة وطلخا.
وتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من التقارير الفنية التي أعدتها اللجنة لعدد من العقارات تم معاينتها على الطبيعة من قبل اللجنة في نطاق أحياء غرب وشرق المنصورة ومركز المنصورة ومركز طلخا.
وأوضحت التقارير أنه تم بالفعل من كافة مراجعة الأعمال المتعلقة بالترميم والتدعيم باعتبارها ذات أولوية حرصا على حالة العقار والعقارات المجاورة لها.
كما تقرر السماح باستكمال الأعمال الإنشائية للعقارات التي بدأت في أعمال الحفر بموجب التراخيص حفاظا على الحالة الإنشائية للعقارات المجاورة.
ولفت نائب المحافظ، إلى أن قرار المحافظ بتشكيل هذه اللجنة، جاء متسقًا تمامًا مع ما تسعى إليه الدولة لإعطاء فرصة باستكمال أعمال البناء للعقارات التي تستوفي يكافة الشروط التي تضمنها الترخيص الصادر لها والذي استهدفت أعمال اللجنة التأكد منه لاستكمال الأعمال وتشمل تلك الشروط: التأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية ولاشتراطات الارتفاعات والردود وخطوط التنظيم وذلك بهدف السماح لها باستكمال أعمال البناء أو السماح لها بتوصيل المرافق فى حالة الانتهاء منها.
وأكد أنه لا يمكن مطلقا السماح بأي نوع من أنواع المخالفات، وسيتم تطبيق القانون بكل الحسم والحزم حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين، وقد تقرر خلال الاجتماع قيام رؤساء الأحياء والمراكز المعنية باستكمال أعمال المراجة للعقارات.
آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 400 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15935 حالة حتى اليوم.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17434 حالة، من ضمنهم الـ 15935 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1420 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.
وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 59561 حالة من ضمنهم 15935 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2450 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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