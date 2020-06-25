رئيس الوزراء يعلن موعد وشروط فتح النوادي الصحية "الجيم"

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بشأن الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية "الجيم".





وقرر "مدبولي"، في ختام الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم الخميس، السماح باستقبال رواد الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية "الجيم"، وفقًا لضوابط تشمل أن تكون ساعات استقبال الرواد من 6 صباحًا وحتى 9 مساء، اعتبارًا من السبت المقبل.



