افتتاح وحدة الغسيل الكلوي لمرضى كورونا بمستشفى بني سويف الجامعي

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، افتتاح وتشغيل وحدة الغسيل الكلوي الجديدة والخاصة بمرضى فيروس كورونا وذلك بقوة 4 أجهزة اثنين منهم يعملون داخل الرعايات المركزة وجهازين آخرين لمرضى الغسيل الكلوي المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا من المسجلين بالمستشفى الجامعي لجلسات الغسيل الكلوي الأسبوعية المعتادة.

وقال في بيان اليوم الخميس: إن ذلك تجنبا لنقل العدوى لمرضى الغسيل الآخرين وللتعامل الطبي معهم بأقصى درجات الحماية الوقائية للفريق الطبي والتمريض وكذلك للمرضى أنفسهم.

وأوضح الدكتور عاطف مرسى، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى، أن الوحدة تم إنشاؤها خصيصا لمرضى كورونا بالدور الخامس بالمستشفى بخلاف وحدة الغسيل الكلوي الأصلية بالدور الأرضي بالمستشفى والتي تضم 36 ماكينة غسيل كلوي تعمل على مدار جميع أيام الأسبوع.

ومن ناحيته، قال الدكتور محمد شعبان، مدير المستشفى: إن وحدات العزل لمرضى كورونا بالمستشفى تضم 83 سريرا وتم دعمها جميعا بشبكة غازات وتوصيل أجهزة مونيتورز وتوفير عدد كبير من أجهزه التنفس الصناعي لتتحول كل هذه الأسرة إلى أسرة رعاية مركزه وذلك دعمًا من الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة.

آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 400 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15935 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17434 حالة، من ضمنهم الـ 15935 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1420 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.





وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 59561 حالة من ضمنهم 15935 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2450 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.