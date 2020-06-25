بعد كشف نجلته أسرار جديدة عنه.. يوسف داود مطلوب على "جوجل"

الخميس 25/يونيو/2020 - 02:47 م
بوابة الفجر
رشا عادل

احتل الفنان الراحل يوسف داود، قائمة مؤشرات البحث العالمي جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد كشف نجلته دينا أسرارًا جديدة عن حياته.

 

وقالت دينا، خلال المداخلة مع قناة "العربية":"إن شخصية والدها الحقيقية داخل المنزل كانت مختلفة تمامًا عن الصورة الجادة التي كان يظهر بها في أغلب أدواره، فهو كان محبًا للضحك والفكاهة ويتعامل مع أسرته بنوع من الطيبة والكثير من المزاح".

 

وأضافت:"أنه كان يؤلف بنفسه "اسكتشات" ضاحكة لأحفاده تعبر عن شخصية كل واحد منهم".

 

وتابعت:"كان محبًا للقراءة وخصوصًا الشعر، وهو من زرع فيهم حب القراءة، كما أنه كان يساعد شقيقها على المذاكرة بطريقته الخاصة من خلال القراءة له بطريقة فنية تشبه أجواء "ألف ليلة وليلة".

 

واختتمت: "والدها كان يفضل ابتعادهم عن التمثيل، حتى أن شقيقها حاول أن يحترف التمثيل ولكن عندما ثبتت عدم موهبته طلب منه والده التوقف عن ذلك احترامًا لتاريخه الفني".

 

وعن صورة المتداولة خلال فترة شبابه قالت:" انا مصدر الصور عندما منحتها لصديق لها ليقوم بتلوينهم ثم قام بنشرهم عبر السوشيال ميديا، وعندما رأها لم يصدق أن هذا الوسيم هو والدها".

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