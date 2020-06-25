المصري إبراهيم فريد مستشاراً عاماً للأتحاد العراقي للدراجات النارية

الخميس 25/يونيو/2020 - 02:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

قرر الاتحاد العراقي للدراجات النارية، تعيين المصري إبراهيم فريد، مستشاراً عاماً للاتحاد.

 

ويشغل إبراهيم فريد منصب مدير الاتحاد المصري ورئيس اتحاد شمال فريقيا وحكما دوليا باللعبة.

 

من جانبه قال قتيبة الطائي أمين سر الاتحاد العراقي للدراجات النارية، إن اختيار إبراهيم فريد جاء لما يملكه من خبرة كبيرة وارث عالي برياضة المحركات.

 

وأضاف أن إبراهيم فريد سيكون له بصمات واضحة وسريعة في الارتقاء برياضة الدراجات العراقية، في ظل المشاركات الخارجية المقبلة التي نسعى من خلالها إلى أعلاء إسم العراق عالياً ،وتحقيق انجاز جديد يضاف الى انجازات الرياضة العراقية.

أخبار تهمك

ريال مدريد يضحي بـ10 لاعبين

منذ حوالي 7 ساعات

رئيس الوزراء يعلن مفاجأة لطلاب الثانوية بشأن أيام الامتحانات المتبقية

منذ ساعة

إيمان عادل.. القصة الكاملة لضحية الزوج الخائن بالدقهلية

منذ حوالي 5 ساعات

مرتضى منصور يفجر مفاجأة نارية بشأن رمضان صبحي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

منذ يوم

عاجل.. مصادر تكشف تطورات عودة الموظفين وإلغاء الإجازة الاستثنائية

منذ يوم

نجم وسط برشلونة يرفض الرحيل ويعطل الصفقات

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. مفاجأة سارة لطلاب الثانوية في تصحيح مادة اللغة العربية

منذ حوالي 8 ساعات

قرار جمهوري بعزل أحد مستشاري قضايا الدولة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1420 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة

منذ حوالي 18 ساعة

المقاولون يحدد 3 نجوم من الأهلي ضمن صفقة طاهر محمد

منذ ساعة و 7 دقيقة

شعبة الأدوية تفجر مفاجأة عن فيتامين سي المباع على فيس بوك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نقل الفنان عبدالله مشرف للعناية المركزة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن فتح الشواطئ العامة

منذ أقل من ساعة

زيدان ينقذ نجم ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد نقلها إلى العناية المركزة

منذ أقل من ساعتين
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:07 م

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد نقلها إلى العناية المركزة

قرار جمهوري بعزل أحد مستشاري قضايا الدولة

12:29 م

شعبة الأدوية تفجر مفاجأة عن فيتامين سي المباع على فيس بوك

12:11 م

مرتضى منصور يفجر مفاجأة نارية بشأن رمضان صبحي

01:35 م

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن فتح الشواطئ العامة

02:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!