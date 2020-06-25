حصيلة وفيات كورونا في إيران تتجاوز عتبة الـ10 آلاف

أعلنت السلطات الصحية في إيران، اليوم الخميس، أنها حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، تجاوز عتبة العشرة آلاف.

وكانت السلطات الصحية الإيرانية، رصدت 134 حالة وفاة جديدة جراء الوباء خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 133 وفاة أمس)، ما يرفع حصيلة الضحايا إلى 10130 حالة وفاة.

وأشارت السلطات الصحية الإيرانية، إلى أنه خلال اليوم الأخير تم تسجيل 2595 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" (مقابل 2531 إصابة أمس)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها في البلاد 215096 بينها 175103 حالات شفاء.

ولا يزال 2899 مصابا بـ"كوفيد-19" في إيران بحالة حرجة يرقد في العناية المركزة.

وفي وقت سابق، سجلت وزارة الصحة الإيرانية، 116 وفاة و2368 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 9623 وفاة و204952 إصابة.

وكشفت وزارة الصحة الإيرانية، أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ 163591 شخصا، فيما بقي 2887 مصابا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة.

وأكدت الصحة الإيرانية، أنه تم حتى الآن إجراء مليون و422407 اختبارات للكشف عن الاصابة بالمرض في البلاد، لافتة إلى أن محافظات خوزستان وهرمزكان وكرمانشاه وآذربيجان الشرقية في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي الفيروس.

وطالبت الصحة الإيرانية، بالتقيد بالإرشادات الصحية وتجنب إقامة حفلات الأفراح ومجالس العزاء.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا إلى 9185 حالة، بعد وفاة 120 شخصًا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقد سجلت السلطات الطبية 2612 إصابة جديدة، ما يرفع الحصيلة إلى 195051، وارتفع عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس إلى 154812 شخصًا.

وأصدرت وزارة الصحة الإيرانية، بيانًا قالت فيه: "تم تسجيل 2472 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفع اجمالي عدد المصابين إلى 187427 شخصا، منهم 2781 في حالة صحية حرجة، كما تم تسجيل 107 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع اجمالي المتوفين إلى 8837".