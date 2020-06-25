موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي

الخميس 25/يونيو/2020 - 02:56 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي

تمكن نادي ليفربول، من تحقيق الفوز على نظيره كريستال بالاس، بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


افتتح التسجيل لمصلحة ليفربول اللاعب ألكسندر أرنولد في الدقيقة 23، ثم أضاف الدولي المصري محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 44 بعد تمريرة من فابينيو، ثم أحرز فابينيو الهدف الثالث في الدقيقة 55 بعد تمريرة من روبيرتسون، قبل أن يختتم ساديو ماني مهرجان الأهداف في الدقيقة 69 من عمر اللقاء، بعد تمريرة من محمد صلاح.


وبهذا الفوز ارتفع رصيد ليفربول إلى النقطة 86، يحتل بها صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، ويتبقى له نقطة واحدة عن حسم لقب البريميرليج، والغائب عن الفريق منذ أكثر من 30 عامًا.


موعد مباراة ليفربول المقبلة

ومن المقرر أن يواجه ليفربول فريق مانشستر سيتي، في الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الخميس المقبل 27 يونيو، على أرضية ملعب الاتحاد.


وسوف تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والربع بتوقيت القاهرة، العاشرة والربع بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والربع بتوقيت الإمارات.

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