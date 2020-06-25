قصي خولي ومعتصم النهار يخضعان لفحص "كورونا".. فما السبب؟!

شارك الفنان معتصم النهار، جمهوره بمقطع فيديو جديد له مع الفنان قصي خولي، على حسابه الشخصي، عبر خاصية "الأستوري" بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر معتصم، خلال مقطع الفيديو من داخل السيارة برفقة قصي ويخضعان لفحص فيروس كورونا".

وعلق النهار، على مقطع الفيديو قائلًا:"النتيجة سلبية الحمدلله".

يذكر أن الفنان معتصم النهار، ظهر خلال السباق الرمضاني المنقضي 2020، من خلال برنامج "إغلب السقا" الذي يقدمه الفنان أحمد السقا والأعلامية رزان مغربي، عبر شاشة قناة "أم بي سي مصر"، وهو برنامج ترفيهي.