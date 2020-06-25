انكماش الاقتصاد التونسي بنسبة 6% بسبب جائحة كورونا

الخميس 25/يونيو/2020 - 02:10 م
بوابة الفجر
قال رئيس الحكومة التونسية الياس الفخفاخ اليوم الخميس إن الاقتصاد الوطني سيشهد انكماشا بنسبة 6 في المائة إلى 6.8 في المائة.

وأوضح "الفخفاخ"، في كلمة له في جلسة عامة في البرلمان بمناسبة مرور 100 يوم من عمل حكومته، أن عدة قطاعات تلقت ضربات في مقتل بسبب جائحة كورونا ومن بينها قطاع السياحة الذي خسر 130 ألف فرصة عمل يضافون إلى 630 ألف عاطل في البلاد.

وأوضح رئيس الحكومة أن حجم مديونية الدولة وصل إلى 92 مليار دينار (32.4 مليار دولار) ما يشكل نسبة 60 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي.

ولمجابهة آثار كورونا ضخت الدولة منحا مالية اجتماعية لمليون و 100 ألف عائلة فقيرة و300 الف طرد كمساعدات، بحسب رئيس الحكومة.

كما وفرت الدولة مرتبات لـ460 ألفا من العمال والتجار والحرفيين، للإبقاء على فرص العمل طيلة ثلاثة أشهر بين أبريل الماضي ، ويونيو الجاري.

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