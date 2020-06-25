تفاصيل وفاة جندي أمريكي في الأردن

توفى الجندي الأمريكي، نك برافو راغوليس، اليوم الخميس، أثناء فترة تواجده بالأردن، في إطار التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين البلدين، دون ذكر التفاصيل.

وكانت السلطات الأردنية، أكدت وفاة جندي أمريكي على أراضيها دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أن الجندي راغوليس توفي إثر "حادث مؤسف غير مرتبط بمهامه العسكرية".

وأشارت وزارة الدفاع الأمريكية، إلى أنها فتحت تحقيقا للوقوف على حيثيات الحادث.



