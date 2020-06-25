تفاصيل وفاة جندي أمريكي في الأردن

الخميس 25/يونيو/2020 - 02:03 م
الأردن
الأردن
وكالات

توفى الجندي الأمريكي، نك برافو راغوليس، اليوم الخميس، أثناء فترة تواجده بالأردن، في إطار التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين البلدين، دون ذكر التفاصيل.

 

وكانت السلطات الأردنية، أكدت وفاة جندي أمريكي على أراضيها دون ذكر المزيد من التفاصيل.

 

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أن الجندي راغوليس توفي إثر "حادث مؤسف غير مرتبط بمهامه العسكرية".

 

وأشارت وزارة الدفاع الأمريكية، إلى أنها فتحت تحقيقا للوقوف على حيثيات الحادث.


وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة الأردنية، عن تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1033 إصابة، مشيرة إلى تسجيل 17 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 720 حالة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 8,975 مليون إصابة، بينهم أكثر من 467 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,775 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 


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