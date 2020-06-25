عاجل.. تدهور الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد نقلها إلى العناية المركزة

الخميس 25/يونيو/2020 - 02:07 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

تداولت الكثير من الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى، حول وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، ولكن نفى الفريق الطبى المعالج لها، بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بالإسماعيلية هذه الشائعة، مؤكدًا أنها ما زالت بالعناية المركزة بالمستشفى، ومتواجدة على جهاز تنفس صناعى.

 

وأكد المصدر الطبى، في تصريحات صحفية أن الأكسجين في الدم للفنانة رجاء الجداوى منتظم وجيد مع جهاز التنفس، لكنها فقدت الوعى، بعد تدهور حالتها الصحية.

 

يذكر أن الفنانة رجاء الجداوى أجرت منذ دخولها العزل الصحى بمستشفي أبو خليفة في 24 مايو الماضى، 3 مسحات تحاليل"pcr"، كان الأول بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانى عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا نتيجته إيجابية، والمسحة الثالثة والتى تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجته إيجابية.

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