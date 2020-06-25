لقاء سويدان تهنئ نيكول سابا بعيد ميلادها

الخميس 25/يونيو/2020 - 02:04 م
بوابة الفجر
رشا عادل

حرصت الفنانة لقاء سويدان، على تهنئة الفنانة اللبنانية نيكول سابا، بعيد ميلادها، من خلال نشر مجموعة صور جديدة لها برفقتها، على حسابها الشخصي، عب موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وعلقت لقاء، على الصور قائلة:"كل عام وانتي بخير يا جميلة من الداخل بحبك يا صديقتي".

 

وحازت الصور تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور سويدان، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"اجمل من الجمال ستي لقاء هانم دايما جميله ومبهره ومتميزه ستي لقاء هانم" وأضاف آخر"جمل حاجة فيكي انك دايمًا محترمة".

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