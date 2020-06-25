قناة السويس: الجيش والشرطة يوفرون عبور آمن للسفن على مدار الساعة

قال جورج صفوت، المتحدث باسم هيئة قناة السويس، إن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الحفاظ على ريادة قناة السويس عالميا، لافتا إلى أن رئيس الهيئة يعمل على التسويق للقناة باعتبارها أقصر وآمن مجرى ملاحي عالمي، ويمكنها الوصول لمختلف بقاع العالم.





وأشار "صفوت"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أن القوات المسلحة ا لمصرية بالتعاون مع قوات الشرطة توفر عبور آمن للسفن على مدار الساعة، منوها بأنهم اتخذوا خطوات استباقية لضمان سلامة العاملين بالهيئة في ظل تفشي فيروس كورونا.





وأضاف المتحدث باسم هيئة قناة السويس، أنه يتم توقيع كشف طبي كامل على السفن العابرة بالتنسيق مع وزارة الصحة قبل دخولها إلى مجرى قناة السويس، فضلا عن توقيع الكشف على كافة المترددين على منشأت الهيئة، وتزويد العاملين بالكمامات.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 400 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15935 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17434 حالة، من ضمنهم الـ 15935 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1420 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 59561 حالة من ضمنهم 15935 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2450 حالة وفاة.



