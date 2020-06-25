ألمانيا تدرس إجراء إصلاحات هيكلية لتعزيز القدرة التنافسية

الخميس 25/يونيو/2020 - 01:56 م
بوابة الفجر
أجرى وزير الاقتصاد الالماني بيتر التماير وممثلو قطاع الصناعة والنقابات والعلوم، مشاورات اليوم بشأن إجراء إصلاحات هيكلية لتعزيز القدرة التنافسية للبلاد كمركز اقتصادي.

وبحسب "الألمانية" قال الوزير الذي ينتمي لحزب المستشارة انجيلا ميركل، المسيحي الديمقراطي، إن هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير من أجل تعزيز القدرة التنافسية لألمانيا، تتجاوز حزمة التحفيز الحكومية.


وأضاف:" عندئذ يمكننا أن نضمن التعافي الاقتصادي والنمو المستقر على المدى البعيد".


كانت الحكومة الألمانية قررت تقديم حزمة بقيمة تتجاوز 130 مليار يورو لمساعدة الاقتصاد الوطني للتعافي من تداعيات كورونا.


وقال جابريل فلبرماير، رئيس معهد الاقتصاد العالمي في كيل، إن الأمر المهم هو الاهتمام بألمانيا كمركز اقتصادي لأن الإنتاج الصناعي " يتراجع" منذ 2017، مشيرا إلى أن ألمانيا متعثرة بعض الشيء في العديد من التقنيات. ورأى فلبرماير أن الدولة يمكنها أن تغير هذا من خلال عدم الاكتفاء بتقديم الأموال فحسب، بل أن تقوم بنفسها، على سبيل المثال، بالتحول في قطاع الطاقة والرقمنة في نظام التعليم والصحة أو في الجيش.


وأضاف فلبرماير أن هناك حاجة إلى إبرام اتفاقات تجارية من أجل توفير أمان قانوني وتوسيع نطاق السوق الداخلية الأوروبية باعتباره "أفضل تأمين".


وأعرب فلبرماير عن اعتقاده بوجود "تشكك تكنولوجي" في المجتمع الألماني، وقال إنه لهذا السبب فإن من المهم جدا البدء مبكرا في تعليم التكنولوجيا " وستكون هذه بمثابة نقطة بدء سريعة ومحددة تماما من أجل إعطاء دفعة بعض الشيء لصداقة التكنولوجيا عند الشباب الألماني".


وقال ديتر كمبف، رئيس اتحاد الشركات الصناعية الألمانية، إن أزمة كورونا وحدها ليست هي التي أصابت الصناعة الألمانية "بكل قوة"، مشيرا إلى أن القطاع يعاني ركودا منذ عامين، ويواجه ضغوطا على مستوى العالم.


وأوضح كمبف أن هذه التطورات نتاج لتكرار تأجيل التوصل للمشاكل المتعلقة بألمانيا كمركز اقتصادي، ونوه إلى أن من بين هذه المشاكل الأعباء الضريبية والبيروقراطية وتكاليف العمل وأسعار الطاقة والوصول إلى رأس المال الاستثماري، وقال " ضعف ألمانيا كمركز اقتصادي يمنع أيضا التعافي الاقتصادي لبلادنا".

أخبار تهمك

ريال مدريد يضحي بـ10 لاعبين

منذ حوالي 6 ساعات

يوفنتوس يقتحم حرب ريال مدريد وليفربول

منذ ساعة و 17 دقيقة

إيمان عادل.. القصة الكاملة لضحية الزوج الخائن بالدقهلية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نقل الفنان عبدالله مشرف للعناية المركزة

منذ ساعة و نصف

زيدان ينقذ نجم ريال مدريد

منذ ثلث ساعة

اتحاد الكرة يرد على إلغاء الدوري بعد الكشف عن حالات كورونا

منذ حوالي 23 ساعة

شعبة الأدوية تفجر مفاجأة عن فيتامين سي المباع على فيس بوك

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. مصادر تكشف تطورات عودة الموظفين وإلغاء الإجازة الاستثنائية

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1420 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

مرتضى منصور يفجر مفاجأة نارية بشأن رمضان صبحي

منذ 42 دقيقة

قرار جمهوري بعزل أحد مستشاري قضايا الدولة

منذ أقل من ساعتين

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

منذ يوم

عاجل.. مفاجأة سارة لطلاب الثانوية في تصحيح مادة اللغة العربية

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

منذ يوم

طاهر محمد طاهر يرفض الزمالك ويتمسك بالأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

وزير الخارجية يكشف مستجدات أزمتي سد النهضة وليبيا

منذ حوالي 6 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:29 م

قرار جمهوري بعزل أحد مستشاري قضايا الدولة

شعبة الأدوية تفجر مفاجأة عن فيتامين سي المباع على فيس بوك

12:11 م

مرتضى منصور يفجر مفاجأة نارية بشأن رمضان صبحي

01:35 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1420 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة

09:44 م

عاجل.. مفاجأة سارة لطلاب الثانوية في تصحيح مادة اللغة العربية

07:55 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!