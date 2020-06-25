تباين آراء طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية حول امتحان مادة اللغة الإنجليزية (فيديو)

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تباينت اليوم الخميس آراء طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية حول مادة اللغة الإنجليزية بين سهولة وصعوبة بعض أسئلة الامتحان.





وفي ذات السياق أشادوا باجراءات التعقيم والوقاية التي اتخذتها اللجان، لتجنب العدوى من انتشار فيروس كورونا المستجد.





ومن أمام مدرسة رأس التين الثانوية بنات في حي الجمرك قالت الطالبة "أمنية"، إلى "الفجر": الامتحان جيد في المجمل، عدا سؤال الاختيار الذي يعد فيه صعوبة، وأخذ وقت طويل في الإجابة".





فيما أضافت الطالبة "منة": "الامتحان يعد قريبا من امتحان اللغة العربية الذي يعد جيد، لكن عدا سؤال الاختيار الذي أحدث حالة من الارتباك في الإجابة، لكن باقي أسئلة القصة والترجمة والقطعة جيدين جدًا".





وتحدثت أخرى أن الامتحان به أجزاء صعبة خاصة في سؤالي الاختيار والقصة، وأنها لآخر وقت في الامتحان كانت تجيب على الأسئلة، الأمر الذي استغرق منها وقت طويل.





وأشادت الطالبات بإجراءات الوقاية والتنظيم التي اتخذتها محافظة الإسكندرية من إقامة ممرات دخول، وعلامات على الأرض للتباعد الاجتماعي، وإقامة مظلات تحميهم من أشعة الشمس.





وطهرت محافظة الإسكندرية أمس الأربعاء لجان الثانوية العامة قبل أداء الطلاب اليوم الخميس امتحان مادة اللغة الإنجليزية.





كما زودت المحافظة لجان امتحانات الثانوية العامة بممرات خارجية مغطاة لتنظيم ومنع تكدس الطلاب، حرصًا على التباعد الاجتماعي الآمن أثناء دخول اللجان، حفاظًـا عليهم من تعرضهم لأشعة الشمس المباشرة وحرصًـا على صحة وسلامة جميع عناصر العملية الامتحانية.\





وأهابت محافظة الإسكندرية بأولياء الأمور بعدم التجمع والاحتشاد أمام اللجان، مؤكدا على ضرورة الالتزام بذلك منعا لأية تداعيات محتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.





وكلفت المحافظة الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ ذلك وكافة الاجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية للحفاظ على سلامة أبنائنا طلاب الثانوية العامة.





ويستأنف طلاب الثانوية العامة الامتحانات يوم الخميس القادم بامتحان مادة اللغة الإنجليزية، عقب أداء مادة اللغة العربية يوم الأحد الماضي.





ويخضع الطلاب في أثناء دخولهم إلى اللجان بعدة مراحل بداية من المرور على بوابة التعقيم، ثم قياس درجة الحرارة، حيث أنه حالة إزدياد الحرارة عن 37 يتم التعامل مع الطالب من خلال الطبيب المتواجد بكل لجنة، وفى تلك الحالة يحدد الطبيب ما اذا كان الطالب سيؤدى الامتحان بشكل طبيعى أو فى لجنة منفردة حسب حالتة الصحية، أو عزلة بأحد مستشفيات العزل وفى تلك الحالة لا يضر الطالب وسيؤدى إمتحان المادة بالدور الثانى بالدرجة الفعلية.