شاهد.. أول صورة من كواليس"الاختيار 2" لكريم عبد العزيز

الخميس 25/يونيو/2020 - 01:56 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر


بدأ صناع عمل مسلسل "الاختيار 2"، جلسات التحضيرية الأولي، لبدء تصويره خلال الشهور القليلة القادمة، ومن المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني القادم2021.

ونشر كريم عبد العزيز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة له تجمعه مع المخرج بيتر ميمي، وعلق قائلاً"الأختيار 2 ..رمضان 2021، تأليف : هاني سرحان، إخراج : بيتر ميمي، إنتاج : تامر مرسي".


يذكر أن فيلم "الفيل الأزرق 2" آخر أعمال كريم عبد العزيز، الذى يشارك فى بطولته نيللى كريم، وهند صبرى، وإياد نصار، وشيرين رضا، وآخرون، من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

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