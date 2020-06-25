برشلونة يخطط لخطف نجم توتنهام في صفقة تبادلية كبرى

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن فريق برشلونة وضع خطة جديدة للفوز بخدمات ندومبيلي لاعب خط وسط توتنهام خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لصحيفة ‘‘ذا إندبندنت‘‘ الإنجليزية، فإن برشلونة يسعى لضم ندومبيلي، وسيكون على استعداد لإجراء صفقة تبادلية مع توتنهام لضم اللاعب الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت الصحيفة الإنجليزية، أن برشلونة لا يمانع في التخلي عن نيلسون سيميدو أو فيليب كوتينيو مقابل الحصول على ندومبيلي.

ويعد توتنهام أحد الأندية المهتمة بضم كوتينيو، لكنه لن يرغب في إجراء عملية التبادل ولكن سيكون جاهز للتخلي عن ندومبيلي مقابل رسوم نقل.

وكان دانيال ليفي رئيس توتنهام، قد حدد سعر ندوميبيلي وهو 60 مليون يورو، بعدما قام الفريق بشرائه في الصيف الماضي من ليون.