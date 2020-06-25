فنانة شابة تعلن إصابة والديها بفيروس كورونا

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طالبت الفنانة دنيا المصري، جمهورها بالدعاء بالشفاء لوالديها، من خلال نشر مجموعة صور جديدة لها برفقتهما، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت دنيا، على الصور قائلة:"يا رب اشفي أمي وابويا".



ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتبت الفنانة لقاء سويدان:"الف سلامة عليهم" وأضافت الفنانة وفاء قمر:"يارب ياحبيبتي ربنا يشفيهملك ومتشوفيش شر ابدًا في اي حد غالي عليكي ويحفظلك بنتك يادنيا".





يذكر أن آخر أعمال دنيا المصري، مسلسل "البيت الكبير الجزء 3" وتدور أحداثة حول الثأر، وشارك في بطولته الفنانة لوسي وسوسن بدر وكامل مجدي.