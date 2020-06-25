"الكهرباء": 800 مليون دولار حجم استثمارات مجمع رياح جبل الزيت

الخميس 25/يونيو/2020 - 01:26 م
بوابة الفجر
قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن إجمالي حجم استثمارات في مجمع رياح جبل الزيت الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوليو 2018  من خلال اتفاقيات حكومية بلغت نح 800 مليون دولار، مشيرة إلى أن المجمع سيساعد على إنتاج طاقة كهربائية بحجم 580 ميجاوات.


 جاء هذا خلال اجتماع عقده الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة  للجلسة الثالثة لعام 2020 لمجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لمتابعة ما تم إنجازه فى مشروعات الطاقات المتجددة ، وذلك بحضور الدكتور محمد مصطفى الخياط – الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وقيادات الهيئة.

 من جانبه أوضح الدكتور "الخياط"  أنه تم خلال الإجتماع إستعراض كافة الاجراءات الاحترازية المتخذة  لمواجهة آثار فيروس كورونا المستجد والتعقيم المستمر لتأمين سلامة العاملين، إلى جانب الحفاظ على أداء المشروعات المختلفة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وفى نهاية الإجتماع أشاد الدكتور شاكر بالجهود المبذولة من قبل العاملين ومجلس إدارة هيئة الطاقة المتجددة لإجراء أعمال الصيانة وخطط الإصلاح مما يسهم فى رفع المعدلات الإنتاجية وخفض التكلفة ، مؤكداً على ضرورة الإستمرار على هذا النهج وتكاتف الجهود من أجل الوصول للأهداف المرجوه​.

وتستحوذ مصادر الطاقة المتجددة على 20% من إنتاج الكهرباء، وتستهدف وزارة الكهرباء لوضع استراتجية جديدة لطاقة حتى 2040تعتمد فيها بنسبة 61% في توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجدة. 

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