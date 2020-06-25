اختفاء الزحام وتسريب الإجابات.. مشاهد همة من امتحان اللغة الإنجليزية بالثانوية العامة

الخميس 25/يونيو/2020 - 01:39 م
طلاب
طلاب
ياسمين مبروك
شهد امتحان اللغة الإنجليزية بالثانوية العامة، اليوم الخميس، مشاهد كثيرة مثيرة للاهتمام، كاختفاء زحام أولياء الأمور أمام المدارس، إضافة إلى حرص الطلاب على ارتداء الكمامة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

اختفاء الزحام

اختلفت إجراءات تنظيم امتحان اللغة الإنجليزية للمرحلة الثانوية عن الامتحان السابق، حيث نجحت الداخلية في تأمين محيط المدارس، ما ساهم في اختفاء مشاهد الزحام حول المدارس، وخلق مناخ آمان للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

تطوع المعلمين 

بينما تطوع عددا من المعلمين، لتنظيم دخول الطلاب إلى اللجان، ومنع وجود أي ازدحام أمام بوابات المدارس، ومنع وصول أولياء الأمور إلى اللجان.

تسريب الامتحان

وفي مشهد آخر، تداولت صفحات الغش الإلكترونى  صورًا من أسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، بعد بدء الامتحان كما تداولت إجاباتها أيضًا.

ضبط مسرب الامتحان 

وضبطت غرفة العمليات الرئيسية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،الطلاب "ي. م. أ" بإدارة العبور بمحافظة القليوبية، و"ع. ف. ع" من إدارة الدلنجات بمحافظة البحيرة، و"م. س. س" بإدارة بني سويف بمحافظة بني سويف، بعد تسريب الامتحان ويجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الطلاب.

حالات الإعياء

وشهدت بعض لجان الثانوية العامة، تعرض عددا من الطلاب للإغماء داخل اللجنة، نتيجة حالة الرهبة التي انتابتهم بعد دخول الامتحان، مثل مصر الجديدة والشرقية.

وشهدت إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بالمنوفية، إصابة طالب بأزمة صدرية، خلال أدائه امتحان اللغة الإنجليزية، وجرى نقله إلى مستشفى الشهداء المركزي مع تأجيل الامتحان الخاص به.

ويبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة الذين يخوضون امتحان اللغة الأجنبية الأولى اليوم، الخميس، نحو 667 ألفا و315 طالباطالبة على مستوى الجمهورية، ويبلغ عدد لجان السير 2216 لجنة سير على مستوى الجمهورية، بينما يبلغ عدد اللجان الفرعية 56 ألفا و591 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

وقررت وزارة التربية والتعليم، توفير الكواشف الحرارية وتوزيع كمامات على الطلاب قبل دخول اللجان الامتحانية، على أن يكون هناك مسافة بين كل طالب تقدر بـ2 متر.

وأعلنت الوزارة، توفير طبيب بالاستراحات لمتابعة الحالات الصحية للمراقبين، وكذلك أطباء باللجان لمتابعة الطلبة.

وتقرر زيادة عدد المقرات الامتحانية للطلاب على أن يكون داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 14 طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تسريب الامتحان اللغه الانجليزيه الثانويه العامه اخر الاخبار أسئلة امتحان

أخبار تهمك

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

منذ يوم

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

منذ يوم

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1420 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

ريال مدريد يضحي بـ10 لاعبين

منذ حوالي 6 ساعات

طاهر محمد طاهر يرفض الزمالك ويتمسك بالأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مفاجأة سارة لطلاب الثانوية في تصحيح مادة اللغة العربية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نقل الفنان عبدالله مشرف للعناية المركزة

منذ ساعة و نصف

اتحاد الكرة يرد على إلغاء الدوري بعد الكشف عن حالات كورونا

منذ حوالي 23 ساعة

راتب خيالي لـ"نيمار" في الـ90 دقيقة

منذ ساعة الا ربع

شعبة الأدوية تفجر مفاجأة عن فيتامين سي المباع على فيس بوك

منذ ساعتين و 5 دقيقة

قرار جمهوري بعزل أحد مستشاري قضايا الدولة

منذ أقل من ساعتين

يوفنتوس يقتحم حرب ريال مدريد وليفربول

منذ ساعة و 17 دقيقة

وزير الخارجية يكشف مستجدات أزمتي سد النهضة وليبيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مصادر تكشف تطورات عودة الموظفين وإلغاء الإجازة الاستثنائية

منذ حوالي 22 ساعة

مرتضى منصور يفجر مفاجأة نارية بشأن رمضان صبحي

منذ 41 دقيقة

إيمان عادل.. القصة الكاملة لضحية الزوج الخائن بالدقهلية

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

تفتيش طلاب الثانوية العامة قبل دخول لجنة "الإنجليزية" بالبحيرة (صور)

667 ألفا و315 طالب ثانوي يؤدون امتحان اللغة العربية

عاجل| أول رد من رئيس الثانوية العامة على صور "الغش الجماعي"

"عقب تعقيم الكنترولات".. "التعليم" تعلن موعد تصحيح اللغة العربية

بعد ارتباك أول يوم امتحانات.. قرار عاجل من التعليم بشأن رؤساء لجان الثانوية

إصابة 14 معلما في حادث سير خلال عودتهم من مراقبة الثانوية بسوهاج

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:29 م

قرار جمهوري بعزل أحد مستشاري قضايا الدولة

شعبة الأدوية تفجر مفاجأة عن فيتامين سي المباع على فيس بوك

12:11 م

مرتضى منصور يفجر مفاجأة نارية بشأن رمضان صبحي

01:35 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1420 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة

09:44 م

عاجل.. مفاجأة سارة لطلاب الثانوية في تصحيح مادة اللغة العربية

07:55 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!