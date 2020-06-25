اختفاء الزحام وتسريب الإجابات.. مشاهد همة من امتحان اللغة الإنجليزية بالثانوية العامة

شهد امتحان اللغة الإنجليزية بالثانوية العامة، اليوم الخميس، مشاهد كثيرة مثيرة للاهتمام، كاختفاء زحام أولياء الأمور أمام المدارس، إضافة إلى حرص الطلاب على ارتداء الكمامة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).





ا ختفاء الزحام





اختلفت إجراءات تنظيم امتحان اللغة الإنجليزية للمرحلة الثانوية عن الامتحان السابق، حيث نجحت الداخلية في تأمين محيط المدارس، ما ساهم في اختفاء مشاهد الزحام حول المدارس، وخلق مناخ آمان للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.





تطوع المعلمين





بينما تطوع عددا من المعلمين، لتنظيم دخول الطلاب إلى اللجان، ومنع وجود أي ازدحام أمام بوابات المدارس، ومنع وصول أولياء الأمور إلى اللجان.





تسريب الامتحان





وفي مشهد آخر، تداولت صفحات الغش الإلكترونى صورًا من أسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، بعد بدء الامتحان كما تداولت إجاباتها أيضًا.





ضبط مسرب الامتحان





وضبطت غرفة العمليات الرئيسية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،الطلاب "ي. م. أ" بإدارة العبور بمحافظة القليوبية، و"ع. ف. ع" من إدارة الدلنجات بمحافظة البحيرة، و"م. س. س" بإدارة بني سويف بمحافظة بني سويف، بعد تسريب الامتحان ويجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الطلاب.





حالات الإعياء





وشهدت بعض لجان الثانوية العامة، تعرض عددا من الطلاب للإغماء داخل اللجنة، نتيجة حالة الرهبة التي انتابتهم بعد دخول الامتحان، مثل مصر الجديدة والشرقية.





وشهدت إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بالمنوفية، إصابة طالب بأزمة صدرية، خلال أدائه امتحان اللغة الإنجليزية، وجرى نقله إلى مستشفى الشهداء المركزي مع تأجيل الامتحان الخاص به.





ويبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة الذين يخوضون امتحان اللغة الأجنبية الأولى اليوم، الخميس، نحو 667 ألفا و315 طالباطالبة على مستوى الجمهورية، ويبلغ عدد لجان السير 2216 لجنة سير على مستوى الجمهورية، بينما يبلغ عدد اللجان الفرعية 56 ألفا و591 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.





وقررت وزارة التربية والتعليم، توفير الكواشف الحرارية وتوزيع كمامات على الطلاب قبل دخول اللجان الامتحانية، على أن يكون هناك مسافة بين كل طالب تقدر بـ2 متر.





وأعلنت الوزارة، توفير طبيب بالاستراحات لمتابعة الحالات الصحية للمراقبين، وكذلك أطباء باللجان لمتابعة الطلبة.



