شاهد.. الحلقة الثانية من برنامج "التريند الفني" على موقع "اليوتيوب"

الخميس 25/يونيو/2020 - 01:34 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
انطلقت اليوم الموافق الخميس 25 يونيو الحلقة الثانية من برنامج "التريند الفني"، الذى يذاع على قناة "الفجر"، بموقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب".

وجاءت أحداث الحلقة الثانية حول ضجة محمد رمضان بعد إعلانه تجسيد حياة الراحل أحمد زكي، إطلالة هنا الزاهد المثيرة، مشهد الشرنوبي وأمينة خليل في مسلسل "لية لأ"، وغيرها من الأحداث التى تصدرت التريند.

برنامج "التريند الفني"

يستعرض أبرز الأحداث الفنية التى تشغل الوسط الفني بشكل كبير، بطريقة سلسة ومبسطة.

يذكر أن برنامج "التريند الفني"، من إعداد ولاء عبد الناصر، مي مرسي، لمياء على، رشا عادل، وتقديم أميرة خليل، مونتاج وإخراج عامر عفيفي وتحت إشراف أحمد رمضان، شيماء الشاهيني.

 

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