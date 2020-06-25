سارة الشامي: "بعد الكورونا هقلب القاهرة فلوريدا"
الخميس 25/يونيو/2020 - 01:34 م
رشا عادل
شاركت الفنانة سارة الشامي، جمهورها بصورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلقت سارة، على الصورة قائلة:"بعد الكورونا هقلب القاهرة فلوريدا".
وحظت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحمد متابعيها قائلًا:"انتي لوحدك احسن م فلوريدا" وأضاف آخر"جميلة قوي يا سارة"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"ماشاءالله عليكي قمر".
يذكر أن آخر أعمال سارة الشامي، مسلسل "فرصة تانية" وتدور أحداثة في إطار أجتماعي رومانسي، وشارك في بطولته الفنانة ياسمين صبري وأحمد الشامي وأحمد مجدي وإدوارد.
وعلقت سارة، على الصورة قائلة:"بعد الكورونا هقلب القاهرة فلوريدا".
وحظت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحمد متابعيها قائلًا:"انتي لوحدك احسن م فلوريدا" وأضاف آخر"جميلة قوي يا سارة"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"ماشاءالله عليكي قمر".
يذكر أن آخر أعمال سارة الشامي، مسلسل "فرصة تانية" وتدور أحداثة في إطار أجتماعي رومانسي، وشارك في بطولته الفنانة ياسمين صبري وأحمد الشامي وأحمد مجدي وإدوارد.