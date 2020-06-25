سارة الشامي: "بعد الكورونا هقلب القاهرة فلوريدا"

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شاركت الفنانة سارة الشامي، جمهورها بصورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت سارة، على الصورة قائلة:"بعد الكورونا هقلب القاهرة فلوريدا".



وحظت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحمد متابعيها قائلًا:"انتي لوحدك احسن م فلوريدا" وأضاف آخر"جميلة قوي يا سارة"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"ماشاءالله عليكي قمر".





يذكر أن آخر أعمال سارة الشامي، مسلسل "فرصة تانية" وتدور أحداثة في إطار أجتماعي رومانسي، وشارك في بطولته الفنانة ياسمين صبري وأحمد الشامي وأحمد مجدي وإدوارد.