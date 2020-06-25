بعد تجديد تعاقده مع بيراميدز.. محطات مُضيئة من مسيرة عمر جابر الكروية (أرقام وبطولات)

أعلن نادي بيراميدز أمس الأربعاء، تجديد عقد اللاعب عمر جابر الظهير الأيمن للفريق، ليستمر داخل صفوف النادي السماوي حتي عام 2024، ليغلق الباب أمام رحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأضاف عمر جابر لعقده مع بيراميدز موسمين ونصف بخلاف المدة المتبقية في عقده ليستمر مع النادي حتى عام 2024.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز الأرقام والإنجازات من مشوار عمر جابر في الملاعب:-





عمر جابر من مواليد 30 يناير لعام 1992 يبلغ عمره 28 عامًا، بدايته في عالم الساحرة المستديرة كانت ضمن صفوف قطاع الناشئين في النادي الزمالك، وبعدما أثبت موهبته وقدراته الفنية العالية، تم تصعيده للمشاركة مع الفريق الأول بالقلعة البيضاء موسم 2010 – 2011.





خاض عمر جابر 117 مباراة مع الزمالك في بطولة الدوري الممتاز، وسجل 10 أهداف، وصنع 9 آخرين، وحصل على 15 بطاقة صفراء، بينما خاض 13 مباراة بكأس مصر، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف، ولعب مباراتين في بطولة السوبر المصري وسجل هدف وصنع آخر.





وشارك "جابر" مع الفريق الأبيض في 40 مباراة بالبطولات الإفريقية (30 مباراة في دوري أبطال إفريقيا – 10 مباريات بكأس الكونفيدرالية)، وسجل 4 أهداف فقط، وصنع أكثر من 5 أهداف.





توج مع الزمالك بلقب بطولة الدوري الممتاز مرة وحيدة وكأس مصر 3 مرات.





رحل صاحب الـ28 عامًا عن الزمالك في صيف 2016 باحثًا عن تحقيق حلمه في الاحتراف الأوروبي، وانضم لصفوف نادي بازل السويسري، ولعب معه لمدة عامين تخللها فترة إعارة لصفوف فريق لوس أنجلوس الأمريكي.





خاض 20 مباراة مع الفريق السويسري بإجمالي دقائق لعب فعلية (1495 دقيقة)، لم يسجل أي أهداف صنع 3 أهداف فقط، وتوج مع فريق بازل بلقب الدوري السويسري 2016 – 2017 وكأس سويسرا.





لعب نجم الزمالك السابق معارًا لفريق لوس أنجلوس بداية من يناير 2018 وحتي يوليو من نفس العام، قبل أن يعلن بطل أمريكا تفعيل بند الشراء النهائي في عقد اللاعب، وخاض مع الفريق 7 مباريات ولم يسجل أو يصنع أي أهداف ليقرر بعدها العودة لمصر مجددًا.





عاد عمر جابر لمصر في صيف 2018 وانضم لصفوف نادي بيراميدز، وشارك مع الفريق في 58 مباراة بمختلف البطولات، وسجل هدف وحيد، وصنع 4 أهداف أخري، وحصل على إنذارين في إجمالي دقائق لعب فعلية (4436 دقيقة).





شارك نجم بيراميدز الحالي مع مختلف المنتخبات الوطنية في جميع الفئات العمرية، ولعب 6 مباريات مع منتخب تحت 20 عامًا وسجل هدف وحيد، بينما شارك في 20 مباراة مع المنتخب الأولمبي وسجل هدفين، وشارك في مباراتين في أولمبياد لندن 2012.





وخاض "جابر" 25 مباراة دولية مع منتخب مصر الأول ، وسجل هدف وحيد، وتواجد مع الفراعنة في بطولة كأس العالم الأخيرة في روسيا 2018 ولكنه لم يشارك في أي مباراة بالبطولة.