حسن شاكوش يتهم ابنة الراحل إبراهيم يسري بسرقة أغنية "بنت الجيران"

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طرحت هنا إبراهيم يسري، عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، أغنية بنت الجيران بعدما غنتها بطريقتها الخاصة، عن طريق مزجها بالأغنية الناجحة “Dance Monkey”.



ولاقت الأغنية بعدما طرحتها هنا على صفحات الفيس بوك والانستجرام حققت فى اول يوم أكثر من ١٠٠الف مشاهدة والسبب الطريقة المحترمة الذى ظهر بها الكليب التصوير الراقى وبلغة العربية والانجليزية.



ولكن بعدما علم شاكوش بنجاح الاغنية إتخذ الإجراءات القانونية لحذفها من على اليوتيوب برغم ان لحن أغنية بنت الجيران مأخوذ من لحن أغنية حماقي "حاجة مستخبية".