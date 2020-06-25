فرحة طلاب الثانوية بالدقهلية لسهولة امتحان اللغة الإنجليزية

الخميس 25/يونيو/2020 - 01:19 م
بوابة الفجر
محمد كشك
أكد طلاب وطالبات الثانوية العامة بالمنصورة، سهولة امتحان اللغة الإنجليزية، مشيدين بإجراءات التطبيق للإجراءات للإحترازية من تعقيم وتطهير.


وقال الطلاب، إن الامتحان في مستوى الطالب العادي، بكافة اختياراته ولكن فقط كان يحتاج لتركيز.


وكانت كشفت مديرية الصحة بالدقهلية عن إصابة طالبة ومراقب في امتحانات الثانوية العامة


وأشار الدكتور سعد مكي وكيل صحة الدقهلية، إلى أن مدرسة الثانوية المشتركة بالمقاطعة شهدت إصابة "فرحة. م. م" بحالة إغماء وتم إفاقتها داخل مقر اللجنة وتم استكمالها للجنة ولم يتم نقلها بالإسعاف.


وشهدت لجنة بسنديلة الثانوية المشتركة إصابة مراقب باللجنة "عبدالرحمن. م. ا" 59 سنة شها المنصورة يعاني من تشنجات عصبية وضغط مرتفع وتم توقيع الكشف من مدير الوحدة باللجنة ونقله إلى مقر الوحدة تمام ومازال تحت الملاحظة.


شن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية صباح اليوم واللواء عبد القادر النوري السكرتير العام للمحافظة لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة الدكتور أحمد زويل بالمنصورة للاطمئنان على حسن سيرها وانتظام أداء الامتحانات.


وتابع محافظ الدقهلية إجراءات التطهير والتعقيم الجارية في اللجان لضمان سلامة الطلاب والطالبات، مشيرا إلى أنه قد كلف منذ انطلاق الامتحانات وكيل وزارة التربية والتعليم بمنع انتظار الطالبات والطلاب خارج اللجان وانهاء كافة الإجراءات الاحترازية بالداخل لتوفير الراحة للطلاب والطالبات في كافة اللجان.


وأوضح محافظ الدقهلية أن هناك تنسيق كامل بين المحافظة ومديرية أمن الدقهلية وكافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة والاشراف على تنظيم دخول الطلاب والطالبات للجان الامتحانات وتخصيص أماكن لانتظار الأهالي وأولياء الأمور بما يضمن حسن سير وأداء الامتحانات وتوفير الراحة للمواطنين.


واطمأن محافظ الدقهلية على حسن تأمين اللجان ووجود طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان تحسبًا لمواجهة أي ظرف طارئ، موجها بتذليل كافة العقبات أمام الطلاب والطالبات بما يمكنهم من حسن الأداء والتركيز وضمان الشفافية، متمنيا التوفيق لجميع الطلاب والطالبات.


وجدد مختار التأكيد على ضرورة التعقيم والتطهير الدائم لكافة اللجان والمقرات قبل وبعد الامتحان،وارتداء الكمامات من قبل جميع الطلاب والعاملين والملاحظين واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب وتوفير جميع الخدمات والامكانات أمام رؤساء اللجان،مشددا على التنسيق بين مديرية التربية والتعليم والصحة وهيئة الإسعاف.


تجدر الإشارة إلى أن 47 ألفا و732 طالب تقدموا لأداء امتحانات الثانوية العامة منهم 23 ألفا و56 شعبة علمي علوم، و8178 علمي رياضة، و16 ألفا و49 شعبة أدبي في 152 لجنة بالإضافة إلى لجنة المكفوفين، ولجنة سجن جمصه، ولجنة المتفوقين، ولجنة مستشفى الأورام، بالإضافة إلى أداء 227 طالبا و222 طالبة لامتحانات الدبلومة الأمريكية، وأن عدد الطلاب لا يزيد عن 14 طالبا وطالبة في اللجنة الواحدة.


يؤدي نحو 663 ألف طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة 2020 موزعين على 3313 لجنة على مستوى الجمهورية، ويشارك في الامتحانات هذا العام 168 ألف مراقب وملاحظ، ويتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة في 49 كنترولا، ويشارك في أعمال تصحيح الامتحانات 33434 مصححا.


وتأتي امتحانات الثانوية العامة 2020 مختلفة عن سابقاتها بسبب انعقادها في ظل جائحة كورونا، واتخذت وزارة التربية والتعليم مجموعة كبيرة من الإجراءات الاحترازية فأعلنت الوزارة الاستعانة بنحو 17 ألف جهاز لقياس درجات الحرارة للطلاب والمعلمين في اللجان بجانب توفير 33 مليون كمامة للطلاب والمعلمين والعمال وكافة المشاركين في أعمال الامتحانات و7 ملايين جوانتي و6 آلاف عبوة مطهر وجعلت 14 طالبًا فقط داخل اللجنة الفرعية لتوفير مسافات آمنة بين الطلاب.


يؤدي نحو 663 ألف طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة 2020 موزعين على 3313 لجنة على مستوى الجمهورية، ويشارك في الامتحانات هذا العام 168 ألف مراقب وملاحظ، ويتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة في 49 كنترولا، ويشارك في أعمال تصحيح الامتحانات 33434 مصححا.


وتأتي امتحانات الثانوية العامة 2020 مختلفة عن سابقاتها بسبب انعقادها في ظل جائحة كورونا، واتخذت وزارة التربية والتعليم مجموعة كبيرة من الإجراءات الاحترازية فأعلنت الوزارة الاستعانة بنحو 17 ألف جهاز لقياس درجات الحرارة للطلاب والمعلمين في اللجان بجانب توفير 33 مليون كمامة للطلاب والمعلمين والعمال وكافة المشاركين في أعمال الامتحانات و7 ملايين جوانتي و6 آلاف عبوة مطهر وجعلت 14 طالبًا فقط داخل اللجنة الفرعية لتوفير مسافات آمنة بين الطلاب.
فرحة طلاب الثانوية بالدقهلية لسهولة امتحان اللغة الإنجليزية
فرحة طلاب الثانوية بالدقهلية لسهولة امتحان اللغة الإنجليزية
فرحة طلاب الثانوية بالدقهلية لسهولة امتحان اللغة الإنجليزية
فرحة طلاب الثانوية بالدقهلية لسهولة امتحان اللغة الإنجليزية

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