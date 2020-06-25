عاجل.. فتح 5 متاحف و8 مواقع أثرية للزائرين

أعلنت وزارة السياحة والآثار، بدء الفتح التدريجي للمتاحف والمواقع الأثرية، اعتبارًا من أول يوليو المقبل، وذلك في ضوء استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.





وأوضحت في بيان اليوم الخميس، أنها جهزت عددًا من المواقع الأثرية والمتاحف لإعادة فتحها للجمهور كمرحلة أولى، تمهيدًا للافتتاح التدريجي لكل المتاحف والمواقع.





وأكد الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن تلك المتاحف والمواقع شملت خمسة متاحف، هي: متحف النوبة، ومتحف الأقصر، والمتحف المصرى في التحرير ومتحف الفن الاسلامى، ومتحف الفن القبطي.





كما اختارت الوزارة ثمانية مواقع أثرية، هي: معابد أبو سمبل وفيله في أسوان، ومعابد الكرنك والأقصر والدير البحري ومقابر وادي الملوك في الأقصر ومنطقة أهرامات الجيزة، وقلعة صلاح الدين في القاهرة.





ضوابط زيارة المواقع الأثرية

واعتمدت الوزارة، عددًا من الضوابط لزيارة المواقع والمتاحف الأثرية، لضمان صحة وسلامة الزائرين وجميع العاملين بها وتوفير سبل الوقاية والحماية لهم، فى ضوء الإجراءات والاشتراطات الوقائية والاحترازية التى أقرتها لتجنب انتشار أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهي كالتالي:





- تعقيم المواقع الأثرية والمتاحف يوميًا قبل فتحها للزيارة تحت إشراف فريق من المرممين والأمناء ومفتشي الآثار.

- قياس درجة حرارة العاملين بها يوميًا والزائرين قبل الزيارة، وإخطار وزارة الصحة والسكان بأية حالة إصابة أو اشتباه يتم اكتشافها.

- وضع ملصقات على الأرض لتحديد أماكن الوقوف في الصفوف للحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص.

- توفير أدوات وقاية شخصية (أدوات تطهير وتعقيم، وكمامات... إلخ) لجميع العاملين.