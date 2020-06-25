مرتضى منصور يفجر مفاجأة نارية بشأن رمضان صبحي

الخميس 25/يونيو/2020 - 01:35 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

حسم نادي الزمالك موقفه من التعاقد مع رمضان صبحي نجم النادي الأهلي والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

 

وأكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن أحد وسطاء اللاعبين عرض على النادي ضم رمضان صبحي في الصيف ولكن النادي رفض نهائيا فكرة الدخول في مفاوضات مع اللاعب.

 

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية: "رفضنا فكرة الدخول فى مفاوضات مع رمضان صبحى، لأننا نحترم تعاقدات اللاعبين ونحترم الأندية، لسنا من نجلس مع لاعب وهو مرتبط بعقد مع ناديه لتحريضه على التمرد والانتقال لنا، وهذه الأفعال لا تصدر من مجلس إدارة محترم بحجم مجلس الزمالك".

 

وتابع: "سبق أن تم عرض اللاعب علينا لكننا رفضناه من قبل، مع كامل احترامى له ولموهبته، لكننا نمتلك فى الفريق أفضل لاعبين فى مصر وإفريقيا، ولدينا من هو أفضل منه من وجهة نظرنا".

 

وتنتهي إعارة رمضان صبحي مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري وسيعود بعد ذلك إلى نادي هيدرسفيلد إلا إذا نجح الأهلي في تجديد إعارته أو شراء عقده بشكل نهائي.

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