نمو طاقة تكرير النفط في الولايات المتحدة بنسبة 1% خلال 2019

الخميس 25/يونيو/2020 - 01:00 م
بوابة الفجر
أفاد تقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن طاقة تكرير النفط الخام في الولايات المتحدة نمت بنحو 1% خلال 2019، أو ما يعادل 173 ألفا و650 برميلا يوميا إلى قرابة 19 مليون برميل يوميا وهو مستوى قياسي جديد لها، ولم تضع التقارير في الحسبان خفض مستويات الإنتاج بسبب جائحة كوفيد-19، وذلك حسبما ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن العدد الإجمالي لمصافي التكرير لم يتغير، لكن عدد الوحدات المتوقفة عن العمل زاد بواقع 1:4.

وجرى تجميع التقرير الخاص بطاقة التكرير الوطنية من تقارير تقدمها الجهات المالكة لمصافي التكرير على مستوى البلاد البالغ عددها 135. وجرى تقديم التقارير في أول يناير كانون الثاني 2020.

وظلت شركة التكرير الأمريكية المستقلة Marathon Petroleum الأكبر على مستوى البلاد. ويصل إجمالي طاقة التكرير لمصافي الشركة البالغ عددها 16 إلى 3.07 مليون برميل يوميا ما يعادل 16% من الإجمالي الوطني.

يُذكر أن الزيادة في الطاقة الوطنية جاءت من النمو التدريجي لقدرات الإنتاج في العديد من المصافي في أنحاء البلاد.

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