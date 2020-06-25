رواد مواقع التواصل الاجتماعي يهاجمون حسين خيري: "مش هنستحمل الاستهتار"

هاجم عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حسين خيري نقيب الأطباء، حيث اتهمونه بأنه مسلوب الإرادة ويسير خلف منى مينا وكيل مجلس نقابة الأطباء الأسبق، التي تحالفت مع جماعة الإخوان الإرهابية وتتواصل مع أذنابهم الإعلامية التي تبث سمومها فى الخارج لمحاولة هدم الدولة والتشكيك في المنظومة الصحية، فهي نموذج صارخ للقاء المصالح وسقوط المبادئ الوطنية والنخوة.





وقالت ناشطة على "فيس بوك": "كفاك تنظيرا وفلسفة فارغة واقتناص الفرص واجتزاء من المواقف الحازمة للدولة وحاول تقدم حاجة مفيدة للأطباء والمجتمع والوطن، هل نسيت يا دكتور مسئولياتك ودورك المفروض أن تؤديه فى الظروف الحالية؟".





واختتموا بالقول: "ارحمونا بقى لم نعد نتحمل الاستهتار بمقدرات الوطن واستقراره والصيد فى الماء العكر.. ارجعوا إلى رشدكم قبل أن يلفظكم المجتمع".





آخر تطورات أزمة كورونا في مصر