عاجل.. نقل الفنان عبدالله مشرف للعناية المركزة

الخميس 25/يونيو/2020 - 12:46 م
عبدالله مشرف
عبدالله مشرف
ولاء عبد الناصر


نقل الفنان عبد الله مشرف إلى أحد المستشفيات، وذلك بعد أن تبين إصابته باشتباه في جلطة بالمخ، فجر اليوم الموافق الخميس، وحالته الصحية حرجة وداخل الرعاية المركزة، وهذا ما أكده مصدر مقرب من "عبد الله مشرف" في تصريحات صحفية له اليوم


ولد عبد الله مشرف في 15 فبراير عام 1942 في مدينة القاهرة بمصر، تلقّى علومه الابتدائية فيها والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية ليحصل على شهادة البكالوريوس منها في عام 1968 ويبدأ بمسيرته العملية.


ومن أهم الأعمال التليفزيونية التى قدمها عبد الله مشرف، "أولاد الشوارع، العمة نور، على هامش السيرة، يوميات ونيس، زيزينيا، فارس بلا جواد، رجل خطير جدا، أبو ضحكة جنان".

كما قدم العديد من الأفلام السينمائية منها: عمر وسلمى، فيلم بوبوس، البلياتشو، حين ميسرة، هي فوضي اريد خلعًا، العيال هربت، كلام في الحب، وش إجرام، جعلتني مجرمًا، وغيرها.

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