شمس الكوتية تعاني من مرض نفسي.. وهذه التفاصيل

الخميس 25/يونيو/2020 - 12:44 م
شمس الكويتية
شمس الكويتية
هبة أحمد


كشفت الفنانة شمس الكويتية عن نيتها في تسمية اسم ألبومها الجديد
باسم المرض النفسي الذي تُعاني منه، لافتة إلى أنها تعشق أحذيتها أكثر من شركاء علاقاتها العاطفية، وذلك من خلال بث مباشر عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"اطلقت عليه"اعترافات آخر الليل".


كشفت فيه بمعاناتها من انفصام في الشخصية، لذلك قرىت أن تطلق اسم مرضها على ألبومها الجديد باللهجة المصرية، حيث قالت:"أنا اعشق نعالى وأحذيتى كثيرًا واعتبرهم حبي الأول والأخير ويمكن أن أقول أحب أحذيتي أكثر من علاقاتي العاطفية وهي حقيقة".

وأضافت شمس الكويتية قائلة: "أنا فى الفترة المقبلة سأعود إلى عملى كمطربة من خلال تحضيري ألبوم مصري بعنوان "شيزوفرينا" وهى الاسم يعبر عنى كثيرًا حيث اننى اعانى بالفعل من الانفصام فى الشخصية وسعيد بهذا الأمر وأتعامل معه دون إزعاج".

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