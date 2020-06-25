اتحاد الكرة يعلن 5 إصابات كورونا بفريق طنطا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني عن وجود 5 حالات جديدة بفيروس كورونا داخل نادي طنطا فى اليوم الثالث لاجراء المسحات .

و أعلنت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة الدكتور محمد سلطان، عن ظهور 5 حالات ايجابية لفيروس كورونا المستجد، في اليوم الثالث للمسح الطبي الذي اجرته أندية الدوري الممتاز، تمهيدا لعودة المسابقات.

وتبين أن الحالات الخمس في صفوف نادي طنطا، الذي خضع لاعبوه للمسح يوم الثلاثاء الماضي.

وشمل المسح الطبي، اللاعبين والمدربين والإداريين والعاملين مع الفرق.