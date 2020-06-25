بعد 12 واقعة.. سقوط عصابة سرقة المتاجر والمساكن بأكتوبر

أسقط ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، عصابة سرقة المساكن والمتاجر بمدينة 6 اكتوبر، بعد ارتكابهم 12 واقعة سرقة بأسلوب الكسر والتسلق، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد طه فوده رئيس قطاع أكتوبر، بورود معلومات أكدتها التحريات للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان اكتوبر، مفادها قيام 3 عاطلين، لإثنين منهم معلومات جنائية، جميعهم مُقيمين بدائرة قسم ثان أكتوبر، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في إرتكاب حوادث سرقات المساكن والمتاجر بأسلوب "الكسر والتسلق" متخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي





وعقب تقنين الإجراءات القانونية بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، تم إستهدافهم وضبطهم بمأمورية برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث اكتوبر، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 12 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات بمكان إخفائها لدى عميلهم "سيئ النية" عاطل، مقيم بدائرة القسم، وأمكن ضبطه، وعثر بحوزته على 3 شاشات، 2 سماعة ومكبر صوت، 2 أسطوانة غاز، وأضاف المتهمين بإنفاقهم المبالغ المالية المستولي عليها في تلك الوقائع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.





وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى حوادث السرقة.



