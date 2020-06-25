بيتزا الببروني.. وصفة سهلة التحضير

نقدم لكِ طريقة تحضير بيتزا الببروني، بمقادير ومكونات بسيطة يمكنك تجهيزها وتحضيرها لأفراد اسرتك في المنزل مثل المطاعم:





مقادير بيتزا الببروني

- 3 أكواب ونصف من الدقيق.

- كوب ونصف من الماء الدافئ

- 3 ملاعق من زيت الزيتون

- ملعة من الملح

- ملعقة من الخميرة الفورية

- صلصة

- 200 جم ببروني

- كوب ونصف من الجبن الموزاريلا





طريقة تحضير بيتزا الببروني

ادهني صينية بزيت الزيتون

اخلطي الماء الدافئ وزيت الزيتون والملح والطحين والخميرة واخلطي المكونات جيدا.

ضعي لعجينة في وعاء مدهون بالزيت وغطيها واتركيها تخمر

مدي العجينة بالصينية المجهزة بالسماكة المرغوبة.

ادهني وجه العجين بصوص البيتزا ووزعي الببروني والجبن الموزاريلا.

أدخلي الصينية على فرن محمى مسبقاً على درحة حرارة 375 درجة لمدة 25 دقيقة حتى يذوب الجبن وينضج العجين.

قطعيها وقدميها ساخنة.