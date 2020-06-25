تفاصيل جلسة عبد الحفيظ مع مدرب عام الأهلي

حرص سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع المدرب العام للفريق ديفيد سيزا، على هامش مران الفريق الجماعي، الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص عبدالحفيظ على الاجتماع بالمدرب العام، لمناقشة بعض الأمور الخاصة بالفريق والتدريبات والعملية التنظيمية بين اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

واستأنفت المجموعة الثانية تدريباتها تحت قيادة ديفيد سيزا، حيث بدأ المران في تمام العاشرة والنصف صباحًا بعد نهاية المرحلة الأولى.

وتضم المجموعة الثانية كلا من: شريف إكرامي، وعلي لطفي، ورامي ربيعة، ورمضان صبحي، ومحمود متولي، وأحمد فتحي، ومحمد مجدي «قفشة»، وأحمد الشيخ، ومروان محسن، وجونيور أجايي، ومحمود وحيد، والثنائي الصاعد العربي بدر ومحمد شكري.