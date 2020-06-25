حالتها غير مستقرة.. تفاصيل جديدة حول حالة رجاء الجداوي الصحية

الخميس 25/يونيو/2020 - 12:36 م
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
ولاء عبد الناصر
كشف الفريق الطبي المعالج للفنانة القديرة رجاء الجداوي، عن حالتها الصحية، حيث قال إنها لا تستطيع العيش بدون الأنبوبة الحنجرية، لحين استعادة الرئة عملها، وذلك بعد أن أجرت 3 مسحات لفيروس كورونا، وجاءت جميعها إيجابية.

وأشار الطاقم الطبي في تصريحات صحفية، أن رجاء الجداوي حقنت بجرعتين من البلازما، وحالتها شبه غير مستقرة، موضحين أن عامل السن مؤثر على عدم تعافيها.

يذكر أن رجاء الجداوي مازالت داخل العناية المركزة، بمستشفي أبو خليفة، وتم نقلها من جهاز "CPAP"، إلى جهاز تنفس صناعي اختراقي بعد تدهور حالتها الصحية، ونسبة الأكسجين في الدم لديها من غير التنفس 55%.



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