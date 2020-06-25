زين كرزون تحتفل بخطوبتها لرجل الأعمال عبدالله كنعان

الخميس 25/يونيو/2020 - 12:34 م
بوابة الفجر
رشا عادل
أحتفلت زين كرزون، شقيقة الفنانة الإردنية ديانا كرزون، بحفل خطوبتها أمس الأربعاء من جل الأعمال عبد الله كنعان وعيد ميلادها، وذلك وسط الأهل والأصدقاء.

وظهرت زين، خلال حفل خطبتها مرتدية "فستانًا طويلًا كب منفوش باللون الزيتي وكان شعرها طويل منسدل واعتمدت خلال غطلالتها على مكياج جرئ".

وأعلنت زين، عن خطوبتها من خلال نشر صورة جديدة لها، على حسابها لشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت كرزون، على الصورة قائلة:"عقبالكم يا أحلى صبايا".


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