قرار جمهوري بعزل أحد مستشاري قضايا الدولة

الخميس 25/يونيو/2020 - 12:29 م
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الفجر
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرارًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعزل أحد المستشارين من منصبه، بناءً على حكم مجلس تأديب هيئة قضايا الدولة، وأيضًا بناء على ما عرضه وزير العدل.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر القرار رقم 357 لسنة 2020، بعزل المستشار محمد صبري أحمد تقصيرة، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، من وظيفته، بناء على حكم مجلس تأديب هيئة قضايا الدولة.

وتختص الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، بنشر القرارات الجمهورية، وأيضًا مشروعات القوانين، وقرارات مختلف الوزارات، بشكل يومي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قضايا الدولة عزل مستشار الفجر السيسي

أخبار تهمك

طاهر محمد طاهر يرفض الزمالك ويتمسك بالأهلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. مصادر تكشف تطورات عودة الموظفين وإلغاء الإجازة الاستثنائية

منذ حوالي 21 ساعة

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

منذ يوم

بعد عرض عملاق البريمير ليج.. والد نجم برشلونة يحسم موقفه من مغادرة كامب نو

منذ ساعة

عاجل.. مفاجأة سارة لطلاب الثانوية في تصحيح مادة اللغة العربية

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يضحي بـ10 لاعبين

منذ حوالي 4 ساعات

اتحاد الكرة يرد على إلغاء الدوري بعد الكشف عن حالات كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

جوارديولا يستفز ليفربول بتصريح ناري

منذ حوالي 4 ساعات

الوداد المغربي يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ 43 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1420 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

وزير الخارجية يكشف مستجدات أزمتي سد النهضة وليبيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول رد من وزارة التعليم على تداول امتحان اللغة الإنجليزية

منذ أقل من ساعتين

إيمان عادل.. القصة الكاملة لضحية الزوج الخائن بالدقهلية

منذ ساعة و نصف

شعبة الأدوية تفجر مفاجأة عن فيتامين سي المباع على فيس بوك

منذ نصف ساعة

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

منذ يوم

مفاجأة مدوية.. الكشف عن مصير رمضان صبحي مع هيدرسفيلد

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

"السيسي" يصدق على نقل نائب رئيس مجلس الدولة

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:11 م

شعبة الأدوية تفجر مفاجأة عن فيتامين سي المباع على فيس بوك

عاجل.. مفاجأة سارة لطلاب الثانوية في تصحيح مادة اللغة العربية

07:55 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1420 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة

09:44 م

ريال مدريد يضحي بـ10 لاعبين

08:25 ص

إيمان عادل.. القصة الكاملة لضحية الزوج الخائن بالدقهلية

11:10 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!