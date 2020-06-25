قرار جمهوري بعزل أحد مستشاري قضايا الدولة

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرارًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعزل أحد المستشارين من منصبه، بناءً على حكم مجلس تأديب هيئة قضايا الدولة، وأيضًا بناء على ما عرضه وزير العدل.





كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر القرار رقم 357 لسنة 2020، بعزل المستشار محمد صبري أحمد تقصيرة، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، من وظيفته، بناء على حكم مجلس تأديب هيئة قضايا الدولة.



