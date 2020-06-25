أمير كرارة يُغني لأم كلثوم برفقة شقيقته

الخميس 25/يونيو/2020 - 12:28 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
شاركت نور شقيقة الفنان أمير كرارة مُحبيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو جديد لها وهي تقوم بغناء أغنية "رجعوني عينك" لكوكب الشرق أم كلثوم على ألحان جيتار أحمد صلاح حسني، وذلك برفقة شقيقها أمير كرارة.

وفي سياق آخر، شارك أمير كرارة في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "الاختيار" الذي دار حول قصة حياة الشهيد البطل أحمد صابر المنسي، وهو بطولة أحمد العوضي، أحمد فؤاد سليم، دينا فؤاد، أشرف مصيلحي، إسلام جمال، نور محمود، علاء عرفة، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.

والجدير بالذكر أن أمير كرارة، يستعد حاليًا لتصوير مشاهده في مسلسل "نسل الأغراب" الذي يشارك به في الماراثون الرمضاني المقبل ويشاركه البطولة الفنان أحمد السقا، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.


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