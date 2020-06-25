ضبط تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالنقد الأجنبي

وجهت أجهزة وزارة الداخلية توجه ضربة حاسمة ضد عناصر تشكيل عصابي تخصص في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.





كانت أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام ثلاثة أشخاص (أمين خزينة بشركة إستيراد وتصدير، سيدة "لها معلومات جنائية"، سائق مقيمين بالجيزة والقاهرة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص في الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء وتحويل الأموال خارج نطاق البنوك والمصارف المعتمدة بنظام "المقاصة" بالمخالفة لأحكام القانون، واتخاذهم من "محل تجاري" كائن بدائرة قسم شرطة عابدين مكانًا لمزاولة نشاطهم غير المشروع.





وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال قيامهم بالتعامل بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.. وبحوزتهم (1470000 جنيه مصرى– 155347 دولار أمريكى- ماكينة عد نقود- جهاز حاسب آلى محمول "لاب توب" – ثلاث هواتف محمولة خاصة بالمتهمين "بفحصهم تبين إحتوائهم على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطهم غير المشروع").





بمواجهتهم أقروا بقيامهم بممارسة نشاطهم لصالح أحد الأشخاص "محدد جارى ضبطه" وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم حصيلة نشاطهم غير المشروع فى الإتجار بالنقد الأجنبى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.





وجاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وكذا التحويلات المالية غير المشروعة لما لها من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى.



